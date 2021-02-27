الأنبا مكاريوس يزور دير المحرق بأسيوط

قام نيافة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، بزيارة دير المحرق بأسيوط، رافقه في الزيارة مجمع آباء كهنة أبوقرقاص.جاء ذلك للتهنئة الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق العامر لسيامته أسقفًا علي إيبارشية أبوقرقاص.ومن المقرر أن يتمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس سيامات الأساقفة والتجليس يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.