وفود شعبية تشارك فى دعم إطروحات «الراعي» حول حياد لبنان

انطلقت وفود شعبية لبنانية اليوم السبت، إلى صرح البطريركية المارونية في بكركي شمال شرق بيروت دعمًا لمواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي حول حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي لدعمها.وانطلقت وفود من عدد من مجموعات الحراك الشعبي (حراك 17 أكتوبر 2019 ) من مناطق لبنانية مختلفة، إلى الصرح البطريركي بينما لم تشارك مجموعات أخرى من الحراك الشعبي.كما توافد إلى الصرح البطريركي مناصرو عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب اللبنانية"، وحزب "الأحرار".وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية وبعضهم حمل أعلام حزب " القوات اللبنانية" وأعلام حزب" الكتائب اللبناني" وألصقوا صور البطريرك الماروني على سياراتهم.وكان البطريرك بشارة الراعي قد دعا سابقًا إلى "حياد لبنان"، كما دعا في الأيام الماضية إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة،بسبب الفراغ وفقدان الثقة وانقطاع الحوار.واستقبل البطريرك الراعي في الأيام الماضية وفودًا سياسية مؤيدة لإطروحاته حول مؤتمر دولي خاص بلبنان وأعلن الراعي أن دعوته لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة كانت بسبب عدم التفاهم المسيطر على الجو العام في لبنان، حيث لا وجود لأي حوار أو اتفاق.وأشار إلى أن المجتمع الدولي مسؤول وعليه أن يضع يده رسميا وجديًا، انطلاقًا من الثوابت الثلاثة وثيقة الوفاق الوطني، والدستور، والميثاق الوطني.وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله قد أعلن رفضه أي شكل من أشكال التدويل للملف اللبناني لأنه يشكل خطرًا على لبنان ومستقبله وذلك في آخر كلمة له في 16 فبراير الحالي.