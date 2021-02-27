رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موضة خريف وشتاء 2021.. تعرف على التاريخ الذهبي للأزياء الجلدية

السبت 27/فبراير/2021 - 10:20 م
موضة خريف
موضة خريف
غادة موسى
طباعة
دائما ما تتغير صيحات الموضة، ولكن هناك القليل منها ما يبدو ثابتًا، والجلد هو أحدها، سواء كانت سترة راكب الدراجة النارية كلاسيكية أو حقيبة يد صغيرة، فإن القطعة الجلدية الخالدة ضرورية لأي خزانة ملابس.

وظهر الجلد بشكل بارز في مجموعات خريف ـ شتاء 2021، فقد استخدم المصممون الهيكل والشكل لإنشاء سلسلة من القطع الجلدية المميزة على عكس أي شيء رأيته من قبل، ففي أسبوع الموضة في لندن استلهمت بعض العلامات التجارية الكبرى الروح الثورية للنصف الأخير من السبعينيات، ويمثلها النجوم مثل باتي سميث وكريسي هايند، الذين اشتهروا آنذاك بأزيائهم الجلدية.
التاريخ الذهبي
التاريخ الذهبي
ـ التاريخ الذهبي للأزياء الجلدية
في الخمسينات من القرن الماضي، كان الجلد سابقًا مرتبطًا بالرجال، كان نجم هوليوود مارلون براندو هو أول من ارتدى سترة جلدية على الشاشة الفضية في The Wild One.

في مكان آخر شوهد جيمس دين بشكل متكرر وهو يرتدي سترة جلدية صلبة، ثم في ستينيات القرن الماضي، كان ستيف ماكوين هو الذي تم تحديد مظهر علامته التجارية من خلال سترته الجلدية والنظارات الشمسية، كانت هذه هي خيارات التصميم المتاحة لدي الجميع، وكانت علامة للتمرد.

ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى بدأت الموسيقيتان، مثل ديبي هاري وستيفي نيكس، في ارتداء الخامة أثناء أدائهما على خشبة المسرح حتى أصبحت لباسًا للجنسين، وسرعان ما ارتبطت بأسلوب الحياة البوهيمي، وبالطبع موسيقى الروك.

وهذا العام تم إنتاج مجموعة من العناصر الجلدية المتميزة مثل السترات الجلدية المستوحاة من الطراز العتيق مع ترصيع ثقيل، كما ستجد فستان ريشي مصنوع من الجلد، كذلك ظهرت التنانير الجلدية الصغيرة الضيقة والسراويل.

ووفقا لموقع الإندبندنت أظهرت منصة التسوق العالمية أن عمليات البحث عن السترات الجلدية قد ارتفعت بنسبة 87 في المائة مع اقتراب الربيع، مما يعزز جاذبية النسيج الدائمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الجديد بعد التعديل

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

مريم أحمد علي توقع «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع في الدقي

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري