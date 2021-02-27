رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال أحياء باب الشعرية والوايلي

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، أعمال النظافة بنطاق أحياء باب الشعرية والوايلي، وتفقد خلال الجولة حديقة باب الشعرية التابعة للمنطقة الغربية، وأثنى على مستوي العمل بها.وأمر بصرف بمكافأة للعامل خيري إبراهيم فرج بالمركزية للتجميل علي تفانيه في عمله، كما تفقد غرفة المناولة الموجودة بشارع بورسعيد، وشاهد مدى الالتزام التام بعدم وجود مخلفات خارجها، واثنى على ذلك.رافقه في الجولة العميد محمود أبوبيه رئيس المركزية للنظافة.وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة المخازن الرئيسة للهيئة بالزواية الحمراء، شاهد خلالها توريدات العدد الجديدة ومواتير الرش وباقي توريد عمرات السيارات المختلفة، كما تفقد أعمال تطوير أسقف ورش الإصلاح الرئيسية للهيئة بالزاوية الحمراء واجتمع مع مهندسي وفنيين الورش وطلب منهم الاستعداد لزياره لجنة من المحافظة للوقوف على جاهزية الورش لإصلاح سيارات المحافظة مما سيعود بالنفع على الهيئة وعليهم.