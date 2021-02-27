هونج كونج تتلقى لقاحات فايزر- بيونتيك المؤجلة من ألمانيا

وصل أكثر من نصف مليون جرعة من لقاحات «فايزر- بيونتيك» المضادة لفيروس كورونا إلى هونج كونج من ألمانيا، اليوم السبت، بعد تأجيل.. ومن المتوقع أن توزعها حكومة الإقليم على السكان الأسبوع المقبل.ووصلت الشحنة التي كان من المقرر في الأساس وصولها أمس الأول الخميس، بعد يوم من إطلاق الحكومة برنامج التطعيم أمام المجموعات الأكثر أولوية، والتي تشمل من تجاوزوا الستين، والعاملين في مؤسسات الرعاية، وأطقم الرعاية الصحية.وتلقت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، لقاح «سينوفاك» الصيني أمام كاميرات التليفزيون يوم الاثنين الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في اللقاح الذي أطلق قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب الخاصة به.وقالت الحكومة، في بيان، إنها اشترت كميات من اللقاحات، من سينوفاك وأسترازينيكا وفايزربيونتيك، والتي وقعت مؤخرا اتفاق تعاون مع شركة فوسون فارما- ومقرها شنغهاي- لتنويع المخاطر.وسجلت هونج كونج 10 آلاف و494 إصابة بكوفيد- 19، ونحو مئتي وفاة.