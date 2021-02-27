حمادة هلال يكشف عن شخصيته في «المداح»

كشف النجم حمادة هلال عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "المداح" والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل؛ حيث نشر صورة وهو بملابس الشخصية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال هلال تعليقا على الصورة: "مسلسل المداح رمضان 2021 بإذن الله.. تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج إن شاء الله مسلسل مختلف ويارب يكرمنا والتوفيق لكل ‏مسلسلات أصحابى ربنا يكرمكم ويكرمنا كلنا".ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" الذى بدأ تصوير مشاهده الأحد الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى.