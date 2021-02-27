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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا يبحثان الوضع فى قره باغ

السبت 27/فبراير/2021 - 02:53 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره الأرميني فاجارشاك هاروتيونيان آخر التطورات في إقليم ناغورني قره باغ.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية أن الوزيرين ناقشا قضايا العلاقات الثنائية والوضع القائم في المنطقة، والمناطق التي ينفذ فيها عناصر حفظ السلام الروسية مهامهم في قره باغ.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان، لوسائل إعلام روسية اليوم، أن بلاده مستمرة في العمل لتقوية العلاقات الثنائية مع موسكو.. قائلا "إن طبيعة العلاقات الأرمنية الروسية تؤكد سلفا ضرورة العمل المستمر من أجل تقويتها وتكييفها لتناسب كل التطورات على المستويين الإقليمي والمحلي".

وأضاف: "نحن نعتزم الاستمرار في هذا العمل لتقوية العلاقات انطلاقا من الحاجة إلى ضمان المصالح الأساسية لشعوبنا"، موضحا أن الجانب الأرميني مستمر في العمل لتعزيز العلاقات مع روسيا عبر الآليات الموجودة، ومنها اللجان الحكومية للتعاون الاقتصادي والحوار البرلماني.

يذكر أن وزير الخارجية الأرميني ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا الخميس الماضي، تطورات الأوضاع في أرمينيا.

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