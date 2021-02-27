حزب الشعب الجمهورى: أردوغان المسؤول عن انتشار كورونا فى تركيا

أكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، أن هناك مسؤول واحد فقط عن تسارع انتشار وباء كورونا في تركيا، وهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يملأ القاعات بمؤتمراته السياسية.وقال أوزتراك خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي بأنقرة، "إن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا يقتربا يوميا من 10 الآف، وكل يوم تتأخر فيه العودة للحياة الطبيعية، نخسر فيه المزيد من الأرواح، ولكن القصر ليس لديه علم بما يحدث على أرض الواقع"، وفقا لما نقله موقع تي24 التركي.وأشار أوزتراك إلى أن الرئيس أردوغان يملأ القاعات بأعضاء حزبه، وعلى الاجانب الاخر التجار يغلقون محالهم، فبينما يعيش أفراد الشعب كابوسا يعيش أعضاء حزب العدالة والتنمية في الأحلام، قائلا "عار عليكم".