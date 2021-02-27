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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شبورة وبرودة ليلاً.. تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:02 م
شبورة
شبورة
نوران إمام
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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بعد فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طقس اليوم السبت سيكون مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة بينما سيكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

وأشار إلى أن الطقس سيكون معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة صباحًا على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة وفي منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون دافئا نهارًا باردا ليلًا والرياح معتدلة، بينما سيكون الطقس دافئا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

ولفت "شاهين" إلى أن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا، وحدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ونوه "شاهين" بأن طقس غدًا الأحد، سيكون مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وسيكون الطقس معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، حيث سيكون الطقس معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة بينما سيكون الطقس دافئا نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال الصعيد ستشهد طقسا مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وسيشهد جنوب الصعيد طقسا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وذكر أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا مع حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

وعن طقس بعد غد الإثنين أوضح شاهين أنه سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مع استقرار الحالة المناخية.

وشدد شاهين على ضرورة متابعة المواطنين لأحوال الطقس، وفي حال حدوث اضطرابات مناخية، يفضل ارتداء ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا، وأنه يتم تحديث بيان الهيئة بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.

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