أبوالسعد: مجلس النواب يناقش مشروع القانون المقدم بشأن الزيادة السكانية

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عن مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم منها عن الحد من الزيادة السكانية، مضيفة أن ذلك يعد أول تحرك برلماني عقب تحذيرات الرئيس من الزيادة السكانية ومواجهة الأزمة لما يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد.وأكدت أبوالسعد، أنها تقدمت بمشروع قانون حول الزيادة السكانية الفترة الأخيرة لمجلس النواب، إيمانا بدور البرلمان فهو نبض الشارع المصري ويعبر عن آرائه وتطلعاته، تم التقدم بمشروع القانون لمعالجة الأزمة والتى تعتبر خطرا يهدد البلاد ويضرب بأمنها القومي.وأضافت، أنه من خلال البرلمان سيتم بحث عن حلول للمشكلة وتقديم أفكار وحلول مختلفة لمواجهة الأزمة، مشددة على ضرورة تكاتف قوى المجتمع يدا واحدة للقضاء على الزيادة السكانية.