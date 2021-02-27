سلالة كورونا المقاومة للقاحات: ما القصة؟

سلالة جنوب إفريقيا

سلالة شديدة العدوى في أمريكا

تجارب شركات الأدوية على السلالات الجديدة

سلالات كثيرة ومختلفة ظهرت خلال الـ15 شهرًا الماضية التي بدأ فيها العالم يسجل أولى إصاباته بفيروس كورونا، ومع تزايد الإصابات بدأ الفيروس في التحور، ونتجت سلالات جديدة بأعراض مختلفة.بالتزامن مع زيادة أعداد المصابين بدأ الباحثون في تصنيع لقاح جديد مقاوم للفيروس، وخلال عدة أشهر أنتجت عدة لقاحا، وبدأت الكثير من الدول التي استطاعت الحصول على اللقاح في حقن الأطقم الطبية بها وحقن مواطنيها، إلا أن السلالات الجديدة لم تتوقف عن الظهور، فظهر نوع جديد للفيروس في الولايات المتحدة مقاوم للقاح، لكن ما قصة هذه السلالة وأين ظهرت؟"الدستور" تستعرض في السطور التالية القصة الكاملة.مع بدء تجارب لقاح كورونا في جنوب افريقيا، اتضح للعلماء مقاومة الفيروس الموجود هناك للقاحات معلنين أن هذه السلالة المقاومة للقاح تمثل الآن 90 في المائة من الحالات الجديدة في جنوب إفريقيا، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه، تم اكتشاف المتغير الإفريقي للمرة في خليج نيلسون مانديلا، في أوائل أكتوبر 2020، وسجلت جنوب إفريقيا ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 46 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء.وانتقلت السلالة الجديدة إلى 31 دولة أخرى، وتكونت مع 8 طفرات مميزة في بروتين سبايك للفيروس، وهو الهيكل الذي يسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا البشرية وإصابتها، وفقًا لدراسة أجراها باحثون من جنوب إفريقيا، وينتشر الفيروس بسهولة أكبر، حيث وجدت الدراسات أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50% من السلالات السابقة لفيروس كورونا، ولا تعمل اللقاحات الحالية بشكل جيد في الحماية ضده.يناير الماضي، رصدت الولايات المتحدة أول إصابتين بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب إفريقيا وتبين أنها "مقاومة نوعا ما" للقاحات الحالية المضادة للمرض، وذلك في ولاية ساوث كارولاينا بعد أيام من رصد إدارة الصحة في مينيسوتا أول إصابة معروفة في البلاد بسلالة شديدة العدوى نشأت في البرازيل، كما سجلت ولاية كولورادو في الشهر الماضي أول إصابة في البلاد بسلالة الفيروس شديدة العدوى التي ظهرت في بريطانيا وارتبطت بزيادة الوفيات، كما اكتشف باحثون أمريكيون سلالة جديدة مثيرة للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك، قالوا إنها قد تكون قادرة على مواجهة اللقاحات الجديدة المضادة للفيروس، لحملها طفرات تساعده فى التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم.وأطلق الباحثون اسم B.1.526 على السلالة الجديدة، وحذر العلماء من أن السلالة الجديدة معدية أكثر من السلالات الأخرى وقد تكون مقاومة للقاحات المتوفرة حاليا في جميع أنحاء العالم، وتوصلت الدراسة إلى أن النسخة الجديدة أقوى بنسبة 40 في المئة في إصابة الخلايا البشرية مقارنة بالسلالات الأخرى، وأن المصابين بهذه السلالة يحملون مستويات من الفيروس في الأنف والحلق أكثر من المصابين بالسلالات الأخرى.تتدافع شركات الأدوية بما في ذلك "بيو إن تك" و"مودرنا"، لاختبار لقاحيهما المضادين لمرض "كوفيد 19" ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا، وتوقعت شركة "مودرنا" الأمريكية أن يوفر لقاحها مناعة ضد السلالة الجديدة، ولكن حتى الآن لم تثبت فعالية اللقاح مع المصابين بالسلالات الجديدة سواء في جنوب افريقيا أو البرازيل أو أمريكا.