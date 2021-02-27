حزب العمال التونسى: رحيل حركة النهضة هو الحل

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلا عن الناطق باسم حزب العمال التونسي، أن الحل هو رحيل حركة النهضة.وقبل قليل، بدأ أنصار حركة النهضة الاخوانية التحرك استجابة للدعوة التي أطلقها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي للخروج في الشارع وسط تواجد أمني مكثف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.وأغلقت الوحدات الأمنية، صباح اليوم السبت المنافذ المؤدية إلى منطقة ''مونبليزير'' بالعاصمة وشوارع خير الدين باشا ومحمد الخامس والحبيب بورقيبة في إطار تأمين المسيرة التي دعت لها حركة النهضة.