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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الخليفة يواجة الملاريا برش وتعقيم الشوارع

السبت 27/فبراير/2021 - 03:24 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قامت إدارة البيئة بحي الخليفة بعملية تعقيم ورش وتطهير الشوارع، لمنع انتشار مرض الملاريا، وذلك بأعمال ترصد حشرى ومكافحة يرقات البعوض، بجوار المركز الإيطالى المصري لترميم الآثار شارع السيوفية بالحلمية بمنطقة الخليفة الطبية، بحضور المهندسة منى حسن وفريق العمل، كما يتم تكثيف الجهود لمكافحة يرقات يعوض «الانوفليس» بين الدول التى تتمتع بمناخ البحر المتوسط في ذلك الوقت من العام.

وتقوم إدارة البيئة بحى الخليفة بالتعاون مع منطقة الخليفة الطبية، وبخاصة في المياه الجوفية الراكدة، والتى تنتشر فيها يرقات البعوض، وبخاصة المناطق الأثرية القديمة.

وأشارت إدارة البيئة بحي الخليفة إلى مداومة العمل المستمر لمنع انتشار تلك الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة المواطنين، ومن خلال المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات تم اكتشاف مباني مخالفة، وعلى الفور تم التوجه إلى الموقع وهدم المخالفة في المهد.

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