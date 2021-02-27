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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: انتظام سير الامتحانات دون شكاوى

السبت 27/فبراير/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، لجان الامتحانات بكلية التربية يرافقه الدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد الكلية.

وحرص رئيس جامعة طنطا على متابعة عملية دخول الطلاب وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن الامتحانات تسير بسهولة ويسر وانتظام، لافتًا إلى أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب المتوسط، وكذلك قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات بعيدًا عن الحفظ.

وأضاف أنه لم يتم رصد أية مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الأول على مستوى جميع الكليات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية من مجلس اتحاد الطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولجان أخرى فرعية داخل كل كلية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ورصد أي مخالفات، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

فى ذات السياق، أجرى نواب رئيس جامعة طنطا جولات مكثفة داخل لجان الامتحانات، حيث تفقد ‏الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا لجان امتحانات كليات ‏التجارة والهندسة والآداب والتربية الرياضية والحاسبات والمعلومات والحقوق والزراعة، كما تفقد الدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ‏لجان امتحانات كليات ‏الطب وطب الأسنان والتمريض.

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