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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في أول أيام الامتحانات..

طلاب جامعتى القاهرة وعين شمس يشيدون بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:23 م
طلاب جامعتى القاهرة
طلاب جامعتى القاهرة وعين شمس
آية سالم - احمد التمساح
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استقبلت جامعتا القاهرة وعين شمس، اليوم السبت، الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد عبارة عن كبائن تعقيم إلى قاعات ذات تهوية جيدة بالإضافة إلى الحرص على التباعد بينهم.

واستعرضت "الدستور" في تقريرها آراء الطلاب بما اتخذته الجامعتين من إجراءات احترازية في أول يوم لامتحانات منتصف العام.

وقال عمر حسني أحد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن هناك إجراءات احترازية صارمة داخل الحرم الجامعي وبقاعات الامتحانات، كما التزم الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل اللجان.

والتقط منه أطراف الحديث أحمد مصطفي أحد الطلاب بجامعة القاهرة، موضحا أن هناك إجراءات احترازية داخل الجامعة لكن الأزمة في أن ليس جميع المواطنين في الشوارع والموصلات ملتزمين بالإجراءات الوقائية.

فيما أوضح أحمد محمد أحد طلاب كلية آداب جامعة عين شمس أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من بداية الدخول من بوابات الجامعة إلى الدخول إلى لجان الامتحانات تبدأ بقياس الحرارة عند دخولنا من باب الجامعة ورش الكحل والتنبيه بارتداء الكمامات قبل الدخول، وفي اللجنة يحث المراقب علي التباعد بين الطلاب، وعند الانتهاء من الامتحان ينظم المراقب الخروج لعدم حدوث ازدحام بيننا.

وأشارت آلاء طالبة بكلية الآداب قسم تاريخ جامعة عين شمس إلى أن الجامعة طبقت كل الإجراءات اللازمة للتصدى لفيروس كورونا من تباعد ورش مواد مطهرة وقياس درجة الحرارة بين الطلاب. أما عن الامتحان قالت إنه في مستوى الطالب المتوسط وكانت الأسئلة سهلة ومباشرة.

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