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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث تطوير البحر الفرعوني دعمًا للصيادين

السبت 27/فبراير/2021 - 09:52 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، السبت، بمكتبه جزلر لارسون، المدير التنفيذي لشركة إستيرنر النرويجية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي بنظام الأحواض المغلقة لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع استزراع سمكي بتقنية حديثة والوفد المرافق له، بحضور عماد يوسف، السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ المنوفية أن الزيارة تأتى في إطار خطة المحافظة لتطوير البحر الفرعوني لصالح الصيادين من أبناء المحافظة وتطوير منظومة العمل للعاملين بمهنة الصيد بهدف تحقيق زيادة معدلات الثروة السمكية وزيادة الإنتاج بما يعود بالنفع العام وتحسين مستوى معيشة الصيادين.

تناول اللقاء مناقشة دراسة تطوير البحر الفرعوني وبحث سبل آلية تنمية مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع سمكي بنظام الأحواض المغلقة (Ras) وبتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية، فضلًا عن تدريب الصيادين على الأساليب الحديثة للصيد وتقديم الدعم الكامل لهم.

يقوم الوفد يرافقه السكرتير العام المساعد بإجراء معاينة على الطبيعة بمركز منوف لتفقد البحر الفرعوني وذلك لإعداد دراسة متكاملة لأعمال التطوير لزيادة معدلات الثروة السمكية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم الدعم والرعاية للصيادين من أبناء المحافظة بما يساهم في توفير سبل الراحة والأمان وذلك في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتماشيًا مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في شتى القطاعات المختلفة.

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