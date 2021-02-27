حملات مبكرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بالإسماعيلية

قام حي ثالث بالإسماعيلية بشن عدة حملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.وأسفرت جهود الحملات عن تشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقه أرض الجمعيات، كما قام حي ثان بغلق وتشميع سنتر آخر للدروس الخصوصية بشارع المحلة بدائرة ثان.وقام مركز القنطرة غرب بغلق مقرين للدروس الخصوصية للثانوية العامة، فكان الأول في المجاورة السابعة خلف مدرسة الصنايع بنات، وتم غلق المكان وتشميعه، والمقر الآخر بالمجاورة الثالثة خلف مدرسة الفاروق عمر لمادة الكيمياء، وتم غلق وتشميع المكان وتحويل المعلمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.كما أغلق مركز الإسماعيلية سنتر للدروس الخصوصية بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وتشميعه، كما قام مركز ومدينة التل الكبير بالمرور الميداني للتأكد من غلق المحال التجارية بمواعيدها المقررة، والتي شهدت التزامًا من جميع التجار وأصحاب المحال والمطاعم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.