الإمارات: تقديم 81 ألفا و790 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، عن تقديم 81 ألفا و790 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و15 ألفا و89 جرعة.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح مضاد لـ"كوفيد- 19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كورونا".