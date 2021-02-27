رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بدور ومجهود طلاب ومعلمين التعليم الفنى بالمحافظة لمشاركتهم فى أعمال التجميل والدهان للشوارع والميادين وأعمدة الكهرباء والطرق ضمن فعاليات مبادرة "بإيدين ولادنا .. هنجمل طرق بلادنا" والتي تم إطلاقها لتجميل وتطوير الشوارع والميادين والعمل على تحسين الوجه والذوق العام للشوارع وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

السبت 27/فبراير/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بدور ومجهود طلاب ومعلمين التعليم الفنى بالمحافظة لمشاركتهم فى أعمال التجميل والدهان للشوارع والميادين وأعمدة الكهرباء والطرق ضمن فعاليات مبادرة "بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا" والتي تم إطلاقها لتجميل وتطوير الشوارع والميادين والعمل على تحسين الوجه والذوق العام للشوارع وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.

وأضاف إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات افضل للمواطنين مؤكدًا على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتاهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل.

وقال محافظ أسيوط إنه مبادرة التعليم الفنى بالمحافظة برئاسة محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة واصلت فعالياتها في المشاركة في أعمال تجميل الشوارع والميادين العامة بشتى أنحاء المحافظة لافتًا إلى استكمال أعمال دهان وتنفيذ الإرشادات والإشارات والعلامات المرورية بالشوارع وذلك بميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقًا" وأمام مجمع المحاكم وبطول شارع الثورة "كورنيش النيل" وامام ديوان عام المحافظة وبجوار ارض الملاعب وفقًا لضوابط وقواعد إدارة المرور كما تم الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق في دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

وزير التعليم عن «أزمة السيستم»: مشكلة شبكات وستنتهى غدًا

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابيرة الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟