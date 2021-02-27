محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بدور ومجهود طلاب ومعلمين التعليم الفنى بالمحافظة لمشاركتهم فى أعمال التجميل والدهان للشوارع والميادين وأعمدة الكهرباء والطرق ضمن فعاليات مبادرة "بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا" والتي تم إطلاقها لتجميل وتطوير الشوارع والميادين والعمل على تحسين الوجه والذوق العام للشوارع وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.وأضاف إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات افضل للمواطنين مؤكدًا على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتاهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل.وقال محافظ أسيوط إنه مبادرة التعليم الفنى بالمحافظة برئاسة محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة واصلت فعالياتها في المشاركة في أعمال تجميل الشوارع والميادين العامة بشتى أنحاء المحافظة لافتًا إلى استكمال أعمال دهان وتنفيذ الإرشادات والإشارات والعلامات المرورية بالشوارع وذلك بميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقًا" وأمام مجمع المحاكم وبطول شارع الثورة "كورنيش النيل" وامام ديوان عام المحافظة وبجوار ارض الملاعب وفقًا لضوابط وقواعد إدارة المرور كما تم الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق في دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية.