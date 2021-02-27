زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة قرب عاصمة أيسلندا

شهدت منطقة قريبة من مدينة ريكيافيك، عاصمة أيسلندا، هزة أرضية أخرى شديدة، ضمن سلسلة من الزلازل شهدتها المنطقة مؤخرًا.وقالت هيئة "فيدورستوفا" للأرصاد الجوية إن واحدا من مئات الزلازل التي ضربت شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غرب ريكيافيك، بلغت شدته، حوالي 2. 5 درجة، صباح اليوم السبت.ويعد ذلك هو أقوى زلزال حتى الآن منذ زلزال شهدته المنطقة بقوة 7. 5 درجة يوم الأربعاء الماضي، وبشكل إجمالي، تم تسجيل أكثر من ستة آلاف زلزال في المنطقة في الأيام الأخيرة.وتقع أيسلندا على عدد من مناطق الفوالق الزلزالية، واعتاد سكان أيسلندا على حدوث الزلازل.