كندا: نقدّر العلاقات الودية مع أوكرانيا
السبت 27/فبراير/2021 - 02:56 م
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قال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، اليوم السبت: "إن النمسا تقدر العلاقات الودية مع أوكرانيا، وسندعم دائما الشعب الأوكراني".
وكتب ساجان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه "في محادثة مع وزير الدفاع الأوكراني، أندري تاران، ناقشنا الأمن والتعاون وشراكة الناتو مع أوكرانيا"، مضيفا: "العلاقة بين البلدين مهمة وستكون كندا موجودة دائمًا من أجل أوكرانيا".
وذكر المكتب الإعلامي الخاص بوزارة الدفاع الأوكرانية أن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا.
وكتب ساجان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه "في محادثة مع وزير الدفاع الأوكراني، أندري تاران، ناقشنا الأمن والتعاون وشراكة الناتو مع أوكرانيا"، مضيفا: "العلاقة بين البلدين مهمة وستكون كندا موجودة دائمًا من أجل أوكرانيا".
وذكر المكتب الإعلامي الخاص بوزارة الدفاع الأوكرانية أن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا.