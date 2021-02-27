كندا: نقدّر العلاقات الودية مع أوكرانيا

قال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، اليوم السبت: "إن النمسا تقدر العلاقات الودية مع أوكرانيا، وسندعم دائما الشعب الأوكراني".وكتب ساجان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أنه "في محادثة مع وزير الدفاع الأوكراني، أندري تاران، ناقشنا الأمن والتعاون وشراكة الناتو مع أوكرانيا"، مضيفا: "العلاقة بين البلدين مهمة وستكون كندا موجودة دائمًا من أجل أوكرانيا".وذكر المكتب الإعلامي الخاص بوزارة الدفاع الأوكرانية أن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني ​​الحالي في أوكرانيا.