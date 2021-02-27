حملة من زراعة مطروح للتأكد من الالتزام بمواصفات وجودة العلف المنتج

شكل المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، لجنة من إدارة الأمن الغذائي للمرور على مصانع الأعلاف، للتأكد من التزام بالمواصفات المطلوبة وجودة العلف المنتج.ووجه وكيل زراعة مطروح على ضرورة المرور الدوري والمستمر على مصانع الأعلاف للتأكد من جودة الأعلاف المصنعة ومطابقتها للمواصفات، وذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني والحفاظ على الثروة الحيوانية لما لها من أهمية اقتصادية في محافظة مطروح.