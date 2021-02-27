بدء صرف معاشات مارس الإثنين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الهيئة القومية استعدت لصرف معاشات شهر مارس لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بداية من بعد غد الاثنين بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.وأضاف عوض، في تصريحات صحفية، أنه سيتم الصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، اعتبارًا من صباح الاثنين، ويستمر حتى الثلاثاء 2 مارس، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.وأشار إلى أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية من المستفيدين والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مستفيد يومي الأربعاء والخميس، 3 و4 مارس، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ثم تليهم الشريحة الثالثة البالغ عددها مليونًا و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.