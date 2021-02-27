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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الجيش اللبناني يعلن عن خرقين جويين إسرائيليين فوق الجنوب

السبت 27/فبراير/2021 - 02:51 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن تسجيل خرقين جويين لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان صحفي اليوم، "أوردته الوكالة الوطنية للاعلام"- إنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مشيرة إلى حدوث ذلك أمس الجمعة اعتبارا من الساعة 10ر11 ولغاية الساعة 21ر35 بالتوقيت المحلي.

ووفق البيان: "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

على صعيد آخر، عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، اجتماعا للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وطبقا للوكالة، عرض المجتمعون لموازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وتم الاتفاق على وضع عدد من الاقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة عام 2021.

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