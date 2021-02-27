إعفاء شركات التأمين من الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة للوسطاء

قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين فيما تضمنه من إلزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمي "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده.وصدر الحكم في الدعوي رقم 33824 لسنة 74 قضائية المقامة من بعض وسطاء التأمين العاملين بشركات التأمين المصرية.