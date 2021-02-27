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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1201 فريق طبي.. استعدادات صحة أسوان لانطلاق حملة شلل الأطفال غدًا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تنطلق فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم، غدًا الأحد، داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث تهدف فعاليات الحملة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالي 257 ألفا و219 طفلا وطفلة، لافتًا إلى أن استراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.

وأضاف إيهاب حنفي بأنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين ( ريف – حضر) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 )، مؤكدًا أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.

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