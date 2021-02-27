شكشوك «بدون أطباء» في الفيوم.. والأهالي: «كان فيه ومشي»

تعاني قرية شكشوك، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم من غياب تام للأطباء، حيث أصبحت القرية شبه مهجورة من الخدمات الطبية.وسادت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بين أهالي القرية الذين قالوا: "نعانى من الغياب التام، والإهمال الشديد وتدني خدمات الوحدة الصحية التي لا يوجد فيها أي طبيب".أضاف أهالي القرية، لـ"الدستور" أنه فى السابق كان يحضر الطبيب لمدة يومين فى الأسبوع يقضى ساعتين في الوحدة الصحية ثم ينصرف، أما الآن فأصبحت الوحدة بلا أطباء.