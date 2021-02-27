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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شكشوك «بدون أطباء» في الفيوم.. والأهالي: «كان فيه ومشي»

السبت 27/فبراير/2021 - 02:19 م
شكشوك بدون أطباء
شكشوك بدون أطباء
الفيوم - زينب علاء
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تعاني قرية شكشوك، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم من غياب تام للأطباء، حيث أصبحت القرية شبه مهجورة من الخدمات الطبية.

وسادت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بين أهالي القرية الذين قالوا: "نعانى من الغياب التام، والإهمال الشديد وتدني خدمات الوحدة الصحية التي لا يوجد فيها أي طبيب".

أضاف أهالي القرية، لـ"الدستور" أنه فى السابق كان يحضر الطبيب لمدة يومين فى الأسبوع يقضى ساعتين في الوحدة الصحية ثم ينصرف، أما الآن فأصبحت الوحدة بلا أطباء.

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