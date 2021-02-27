محافظ أسوان: بدء إحلال وتجديد شبكات الصرف بطريق الكورنيش

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم البدء في مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى للصرف الصحى بطريق كورنيش النيل القديم بداية من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 مللى و 400 مللى وبتكلفة 5 ملايين جنيه بهدف القضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسسوارات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل، بالإضافة إلى ميدان مجدى يعقوب وهو الذى يتوازى مع تحسين منظومة الصرف الصحى في الشوارع الجانبية المطلة على الكورنيش.أشار إلى أنه تم إنهاء الخط العمومى للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى في المسافة من المستشفى العسكرى وحتى محطة وقود الوطنية، مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى باعتمادات 44 مليون جنيه.وكشف أشرف عطية بأن هناك نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة، حيث تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 20202021 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف، وإدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.من جانبه، قال رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى، ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و13 بالشلال كمرحلة أولى، فيما سيتم العمل في محطات الكرور وكيما 9، وكيما 10، فضلًا عن استكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية، لافتًا إلى أنه في نفس الوقت جار إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية مثل شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل القضاء نهائيًا على مشاكل الطفح المتكررة في هذه الشوارع.أضاف رفعت إسماعيل، أن المرحلة الثانية ستشمل أيضًا مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل.