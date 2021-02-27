«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس ومقررها الدكتور حسام لطفي، ندوة تحت عنوان "تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية"، وذلك في تمام الرابعة مساء غد الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.ومن المقرر أن يشارك فيها كل من: محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين، وعلي عبد المنعم عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الندوة: الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: