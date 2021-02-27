«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا
السبت 27/فبراير/2021 - 02:33 م
آلاء حسنطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس ومقررها الدكتور حسام لطفي، ندوة تحت عنوان "تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية"، وذلك في تمام الرابعة مساء غد الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.
ومن المقرر أن يشارك فيها كل من: محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين، وعلي عبد المنعم عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الندوة: الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment
ومن المقرر أن يشارك فيها كل من: محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين، وعلي عبد المنعم عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الندوة: الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment