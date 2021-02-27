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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب أولى ثانوي بالغربية: العربي سهل واعتمدنا على شبكة الداتا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:13 م
امتحان طلاب أولى
امتحان طلاب أولى ثانوي بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس الغربية امتحاني اللغة العربية والأحياء إلكترونيا داخل المدارس.

وقالت تسبيح حسام، طالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي، إن أسئلة اللغة العربية كانت سهلة، عدا بعض الجزئيات فى أسئلة النحو وقطعة القراءة كانت طويلة، لكن تم الإجابة عنها.

أضافت أن العديد من زميلاتها واجهتهم مشاكل تقنية ولم يستطيعوا أداء الامتحان، وقالت إن امتحان الأحياء جاء صعبًا للغاية والوقت لم يكن كافيًا، مؤكدة أن جميع الذين نجحوا في أداء الامتحان اعتمدوا على الداتا ولم يتصلوا بشبكة المدرسة.

أما رضوى بيومي، طالبة بنفس المدرسة، فأكدت أن سيستم الامتحان فتح متأخرًا وقبيل انتهاء وقت الامتحان، لكن فى بداية زمن الاختبار واجهتها صعوبة هى وبعض زميلاتها، موضحة أن اسئلة الامتحان اختيار من متعدد.

وأدى طلاب أولى ثانوى بالغربية، السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتي اللغة العربية والأحياء إلكترونيًا وبدأ امتحان العربى 9 صباحًا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، بينما امتحان الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

وطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم.. مؤكدًا أنه حال تعطل الشبكة في الامتحانات سواء للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية فالوزارة ستُعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.

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