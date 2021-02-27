رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ: مرور أول يوم امتحانات بهدوء وسط إجراءات احترازية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021 في كليتي الزراعة والصيدلة برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور يحيى عيد، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد د. دسوقي بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة، كما أشاد بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء، موضحا أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الانتهاء من أداء الامتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة امتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأكد رئيس الجامعة انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

كيف تنظر إسرائيل إلى «حماس» بعد سنوات من الحروب والحصار؟

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

الصور

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

جامعة أسيوط تكرم أسماء 3 من أساتذة الأورام الراحلين

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل