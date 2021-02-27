وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للقطة محرجة وقعت فيها المذيعة أميمة تمام على الهواء خلال تقديم نشرة الأخبار على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، دون أن تعرف أن الجمهور يشاهدها، ما أثار موجة من السخرية.وظهرت الإعلامية وهي تضع "الروج" على الهواء بعد أن قدمت فقرتها من النشرة وانتقل الحديث إلى صديقتها لاستكمال المقدمة دون أن تعرف أنها ما زالت على الهواء وقامت بتعديل الماكياج الخاص بها.خطأ الإعلامية جاء بسبب أنه من المتعارف عليه في الإخراج التليفزيوني، أنه حين ينتقل الحديث من إعلامية لأخرى وتبدأ في الحديث تنتقل اللقطة إلى "ميديم شوت" على الإعلامية الأخرى لتحتفظ بالكادر لنفسها فقط، لكن المخرج أصر على تواجد الاثنتين في الكادر فقامت الإعلامية بعفوية كاملة بوضع الروج في "اللونج شوت" دون أن تعرف أنها مازالت في الكادر.ولم يقطع المخرج على كاميرا المذيعة الأخرى إلا بعد مرور ثوان معدودة ليقع طاقم العمل كله في إحراج كبير يحدث في الكثير من الأوقات، لكن هذه المرة انتشر بشكل مكثف لأنه على شاشة التليفزيون المصري الرسمي للدولة.