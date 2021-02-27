سفر ووصول 24 ألف راكب بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، انطلاق ووصول 209 رحلات دولية وداخلية وتجارية، تنقل 24 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.