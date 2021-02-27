حبس المدير المسئول عن مخبز بتهمة الاستيلاء على 14 مليون جنيه بالقليوبية

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية حبس مدير المسئول عن مخبز بلدى بتهمة الاستيلاء على 14 مليون و700 الف جنيه من اموال الدعم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت النيابة على المخبز وماكينة صرف الخبز وعدد من البطاقات واعترف المتهم أمام النيابة بقيامه بارتكاب الواقعه بالتلاعب فى صرف الخبز واثبات عمليات وهميه على منظومة العيش بغرض الاستيلاء على الدعم.وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت اخطارًا من أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبيه يفيد ضبط المدير المسؤل عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخصوص بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا 14307147 جنيه " أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألفمائةسبعة وأربعون جنيها " قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق وتحرر محضر بالواقعة.وتولت النيابة التحقيق فاصدرت قرارها السابق.