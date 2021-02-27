منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

تخضع منسوجة بايو التي تروي على رقعة يقرب طولها من 70 مترا غزو وليام الفاتح لإنكلترا، لأعمال ترميم اعتبارا من 2024، على ما أفاد متحف هذه المدينة الواقعة في شمال غرب فرنسا.وأشار المتحف إلى أن هذه الأعمال تنطلق "بحدود 2024 حين سيُضطر المتحف الحالي لإغلاق أبوابه أمام العامة" بسبب أشغال ستتيح إنشاء متحف جديد من المقرر افتتاحه سنة 2026.وأوضح متحف بايو أن "الهدف من هذه العملية سيكون تصحيح بعض الشوائب الموضعية مثل التمزقات، وإزالة الغبار بدقة عن العمل خصوصا التخفيف من التوترات المحيطة حاليا بالعمل المصنوع من الكتان والعائد إلى القرون الوسطى، الناجمة خصوصا عن أعمال الترميم السابقة".وقد أجرى متخصصون في كانون الثانييناير 2020 تقريرا عن حالة هذه التحفة الفنية المنجزة في القرن الحادي عشر، وقدموا توصيات عن طريقة الحفظ الأمثل إلى المجلس العلمي.وتشكل بعض التبدلات التي طرأت على العمل، شواهد على تاريخ المنسوجات في بايو وسيصار تاليا إلى الاحتفاظ بها إلا إذا كانت مرشحة للتفاقم.وقد صُنفت منسوجة بايو البالغ طولها 68،38 مترا، معلما تاريخيا في فرنسا منذ العام 1840، كما أدرجتها اليونسكو على برنامج "ذاكرة العالم" التابع لها في 2007.وكانت المنسوجة تابعة للدولة الفرنسية، وقد أعارها الإمبراطور نابليون بونابرت لمدينة بايو سنة 1804. وهي تُصنف اليوم أهم معلم لفنون النسيج من حقبة الفن الرومانسكي، كما هي شاهد رئيس على غزو وليام الفاتح لإنكلترا سنة 1066، وفق وزارة الثقافة.