تباعد اجتماعي وغرفة عزل.. «الدستور» داخل لجان امتحانات جامعة الإسكندرية (فيديو)

استمرت العملية الامتحانية داخل كليات جامعة الإسكندرية التي تشهد 4 امتحانات على مدار اليوم بداية من التاسعة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساءً.«الدستور» أجرت جولة داخل الحرم الجامعي لتفقد العملية الامتحانية بكليات العلوم والزراعة والهندسة، لتقول الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال أماكن خاصة لدخول الطلاب لقياس درجات الحرارة ثم الدخول للجنة الخاصة به، مشيرة إلى أنه تم إتاحة برنامج خاص من خلاله يعرف الطالب لجنته برقم الجلوس الخاص به.أضافت أماني لـ«الدستور» أن اللجان يتم تعقيمها قبل أداء الامتحان وبعد انتهاء كل امتحان، استعدادًا للجنة التالية حيث تنعقد 4 فترات خلال اليوم من التاسعة وحتى السابعة والنصف مساءً.وأكدت أنه خلال أول أيام الأمتحانات، هناك التزام كامل من جميع الطلاب بارتداء الكمامة، واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات، مشيرة إلى أنه تم توفير كمامات داخل الحرم الجامعي للطلاب الذين يحتاجون كمامات إضافية.أشارت إلى أنه تم إتاحة غرفة للعزل بداخل الجامعة مع تواجد اللجنة الطبية، وإذا تم الاشتباه بأي حالة يتم عزل الطالب بدون شعور زملائه، وإذا ثبت احتياجه للعزل المنزلي أو داخل المستشفى يتم استخراج خطاب لاستكمال العلاج.أشارت أميرة زكي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وخدمة البيئة، إلى أنه تم طباعة لوحات إرشادية خاصة بجامعة الإسكندرية يتم وضعها داخل الكليات، مشيرة إلى أن تواجد الطلاب في المدرجات بكثافة 30٪من سعة المدرج، حيث يتواجد طالبين على كل درج مراعاة للمسافات المتباينة بين الطلاب.أضافت أنه تم تخصيص قاعة انتظار داخلية للطلاب الذين لديهم امتحانين في نفس اليوم، لعدم السماح للطلاب بالتواجد داخل فناء الكلية منعًا للتجمعات، مشيرة إلى أنه تم مراعات المسافات والتباعد داخل قاعة الانتظار.