«التموين»: «الفول يكفي لـ2022.. وتخفيضات السلع بـ«أهلا رمضان» من 15 إلى 35%»

أعلن وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يكفي حتى نهاية العام، نافيا وجود زيادة في أسعاره أو وجود نقص في المعروض.وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع «التجارة والصناعة» في إطار خطتها لتكوين مخزون استراتيجي من السلع فتحت باب الاستيراد، كما قررت منع تصدير البقوليات إلا المعلبة أو الكميات المتعاقد عليها مسبقا حتى لا تخسر مصر أسواقها التصديرية.وأكد أن السلع ستكون متوفرة ومتاحة للمواطنين خلال معارض «أهلا رمضان» بأسعار مناسبة وبتخفضيات من 15 إلى 35%.جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب مطحن «عرابي» بعد تطويره والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا التي تعد أكبر شركات الطحن على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل انتاج الخبز المدعم، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لانتاج رغيف الخبز.وأوضح المصيلحي أن السعة التخزينية للمطحن تبلغ نحو 10 آلاف طن قمح خام، كما زادت قدرات الطحن بعد التطوير لتصل إلى 400 طن يومي، وأن الشركة تملك ١٤ مطحن وتخدم 8 محافظات (الشرقية- الدقهلية- شمال سيناء- جنوب سيناء - الإسماعلية- السويس- بورسعيد- دمياط) بطاقة 950 ألف طن سنويا.وأضاف أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير مطحن دمياط لرفع طاقة الطحن لتبلغ 300 طن يومي، وجاري طرح كراسة الشروط متوقعا الانتهاء منه خلال العام الحالى بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إضافة صومعتين للمطحن بطاقة تخزينية تصل 10آلاف طن.وأوضح أن الشركة انتهت منذ شهرين من إنشاء ورشة لتصنيع معدات المطاحن في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه.