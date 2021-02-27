زيادة الرحلات السياحية الوافدة إلى مرسى علم الشهر المقبل (خاص)

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الشهر المقبل، ما يقرب من 130 رحلة جوية سياحية داخلية ودولية منتظمة وغير منتظمة "الشارتر" قادمة من مختلف الدول الأوروبية عبر مختلف شركات الطيران الأجنبية والمصرية، وفق مصادر بالشركة المصرية للمطارات.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تلقت خلال الأونة الأخيرة عدة إخطارات من شركات السياحة والطيران الأجنبية لتسيير رحلات سياحية منتظمة وغير منتظمة إلى المطار بداية من الشهر المقبل وحتى نهايته، في إطار حرص مسؤولي وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة الحركة الجوية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد.وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم قد أنهت جميع المستندات والوثائق اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، أسوة بالمطارات المصرية الأخرى، حيث من المقرر أن تتم الموافقة على منح الشهادة لمسؤولي المطار قريبا.وأوضحت، أن مسئولي مطار مرسى علم يواصلون عمليات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت والصالات التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المبتعة في تلك الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.