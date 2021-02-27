انطلاق امتحانات أولى ثانوي في 119 مدرسة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات ضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس خلال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 2021.وشدد المحافظ على توفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ التدابير التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.أشار الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن اجمالى الطلاب المتقدمين بلغ 35030 طالبًا وطالبة بالصف الاول الثانوى بإجمالى 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية فى امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء حضر منهم 34947 وتغيب 83 طالب وطالبة.وتم تجهيز غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات وتذليل أي معوقات قد تعترضها والإبلاغ الفوري بكافة المستجدات التي تشهدها العملية الامتحانية.