نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعرف على شكل الورقة الامتحانية لفصل الدراسي الأول

تضم مادة اللغة العربية 10 أسئلة متنوعة بين اختار وتكملة كلمات من نص مقرر وأعرب كلمة وسؤال من قصة في أعماق البحار و7 أسئلة في مادة الرياضيات اختر الإجابة الصحيحة و4 أسئلة لمادة العلوم اختار الإجابة الصحيحة و5 أسئلة لمادة اللغة الإنجليزية اختار الإجابة الصحيحة ومادة الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة اختار من بين الأقواس.

