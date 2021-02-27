انقلاب سيار محملة بـ «غاز مسال» في كفر الشيخ (صور)

أعلنت محافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة بفنطاس تحمل رقم "ل ب ع"7136 تابعة لشركة "انتر لاين" محملة بـ25 طن غاز مسال، متجهه لمصنع الغاز ببلطيم، على الطريق الدولى الساحلى، مما أدى لإصابة سائقها إبراهيم متولي متولي مصطفي بعدد من الإصابات.وأضافت المحافظة، في بيان عاجل، فقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل السائق لمستشفى رشيد العام، وإرسال رافعات لإعادة السيارة لوضعها الطبيعي، موضحة أن الرافعات تمكنت من إعادة السيارة لطبيعتها، بالاضافة لرفع الفنطاس المليئ بالغاز المسال.كما رافقت 3 سيارات تابعة للحماية المدنية، السيارة لتأمين الغاز، ولم تتأثر حركة السيارات على الطريق الدولي الساحلي، لانقلاب السيارة على جانب الطريق.