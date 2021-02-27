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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أولياء أمور طلاب أولى ثانوي بمطروح يطمئنون على أبنائهم

السبت 27/فبراير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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رصدت "الدستور" أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي أثناء تواجدهم أمام مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، للاطمئنان على أبنائهم عقب انتهاء امتحانات اليوم الأول.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء.

ووضعت محافظة مطروح خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية.

وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه شهد بعض الطلاب أزمة في تسجيل الدخول من خلال الشريحة أو السيستم المدرسي، مشيرا إلى أنه وجه لجميع مديري المدارس بتحرير محاضر داخلية بالمدرسة بأكواد الطلاب الذين لديهم مشكلة في تسجيل الدخول لمنصة الامتحانات لحصرهم وإرسالها للوزارة لتحديد موقفهم وإعادة الامتحان لهم.

وأضاف أن عددا من المدارس بمدن محافظة مطروح شهدت دخول كامل للطلاب على منصات الامتحانات، مشيرًا إلى أنه من أبرز تلك المدن مدينة الحمام، حيث سجل دخول على المنصة جميع طلاب المرحلة الثانوية دون مشكلات.

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