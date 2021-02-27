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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يتفقد مزرعة الاستزارع السمكي والصوب الزراعية بجنوب سيناء

السبت 27/فبراير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مزرعة الاستزارع السمكي وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع.

الوزير والمحافظ أشادا بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالصوب الزراعية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي يسهم في توفير الغذاء للمواطنين في مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الزراعة على تقديم كل الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وبحث كل المطالب الزراعية لأهالي سيناء سواء تلك المتعلقة بملف تقنين الأراضي وإنشاء المستشفى البيطري ووحدة الكموسبت وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشى ومراكب الصيد وكذلك رفع كفاءة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص، أيضا إنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكل الأنشطة الزراعية.

وقال إن محافظة جنوب سيناء والتي تشتهر بالسياحة لديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سوف يتم استغلالها من أجل آفاق فتح جديدة للتنمية تسهم في توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار لأهالينا بدو سيناء.

من ناحيته أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة لمدة ثلاثة أيام ومعه كل قيادات الوزارة، تم خلالها تفقد المشروعات الزراعية في مدينتي الطور ونويبع وعقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وايضا أعضاء البرلمان.

وأضاف فودة، أنه قد تم مناقشة كل مشاكل وطلبات المواطنين والاحتياجات الزراعية بالمحافظة، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين الوزارة والمحافظة.

من ناحيته، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مشروع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية بالمركز يتضمن زراعة الخضروات وحقق نتائج متميزة الأمر الذي يشجع على التوسع فيه، مضيفا أنه تم أيضا إنشاء مزرعة سمكية من خلال الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية وتتكون من عشرة أحواض دائرية PVC سعة الحوض 30 م3 من المياه وإجمالي الإنتاج المتوقع منها 5 أطنان سنويا.


وفي نهاية الجولة قام وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء بتفقد إحدى مزارع الدواجن الخاصة، والتي تشرف عليها الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بنويبع.

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