«حماة الوطن» بالجيزة يبدأ تنفيذ برنامج تقديم الخدمات العلاجية لأعضائه

صرح الدكتور إسلام عوض، المتحدث الرسمي باسم أمانة حزب "حماة الوطن" بمحافظة الجيزة، بأن أمانة الحزب قد بدأت في تنفيذ خطة لتوفير الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب بالمحافظة.وقال عوض، إن تقديم الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب، يأتى في منطلق اهتمام الحزب بصحة أعضائه، وفي إطار حزمة المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الحزب بالجيزة، أن البدأ في إقرار تنفيذ مشروع برنامج الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب بالمحافظة هو رؤية حزبية جديدة يتبناها الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.وعن آليات تنفيذ برنامج الخدمات العلاجية للأعضاء، أكد عوض أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة أماني السرساوي، أمين الصحة بالمحافظة، تضم لفيفا من الأطباء في جميع التخصصات، وكذلك أصحاب الخبرات التسويقية والإدارية الكبيرة فى القطاع الصحي.من جهتها، أشارت الدكتورة أماني السرساوي، إلى أن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من إقرار مشروع الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب بالجيزة، مؤكدة أن المشروع سوف يغطي جميع الخدمات العلاجية للأعضاء.