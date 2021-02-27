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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالف ويرفع كفاءة إنارة طريق المصانع

السبت 27/فبراير/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قام حي حلوان برئاسة السيد الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية
بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الثاني فوق الأرضي بالعنوان ١٠٧ قطعة شارع صالح صبحي، كما تم مصادرة مواد البناء عبارة عن ونش خاص برفع التشوينات وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والاجهزة المعنية بإيقاف أعمال مباني مخالفة بدون ترخيص بالعنوان منطقة كفر العلو أرض مصنع العلف بحلوان، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي، بناء على الخطة الموضوعة من قبل إدارة الإنارة لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الحي، البدء في إحلال وتجديد طريق المصانع بحلوان، على أن يتم رفع كفاءة الإنارة بباقي المناطق طبقا للخطة الموضوعة.

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