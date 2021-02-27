شرطة ميانمار تطلق الرصاص وتعتقل المتظاهرين بعد مناشدات باتخاذ إجراءات دولية

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن قوات الشرطة في ميانمار أطلقت الرصاص المطاطي وأجرت أكثر من عشرة اعتقالات لتفريق الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من مطالبة مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر باتخاذ إجراءات دولية لاستعادة الديمقراطية.ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالشرطة القول إنه تم استخدام الرصاص المطاطي لتفريق مظاهرة عند تقاطع (ميينيجوني) وهو موقع المواجهة التي استمرت لساعات أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 15 شخصا على الأقل من قبل الشرطة في البلاد.وأشارت المصادر الإعلامية المختلفة إلى أنه تم بث مشاهد الفوضى على الهواء مباشرة عبر موقع تواصل الاجتماعي (فيسبوك) بما في ذلك اللحظات التي دوي فيها إطلاق النار، واعتقلت الشرطة في ميانمار العشرات كان من بينهم 3 صحفيين منهم مصور لدى وكالة أنباء أمريكية و2 آخرين محليين.وأوضحت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن مشاهد مماثلة وقعت في (ماندالاي) ثاني أكبر مدينة في البلاد وأماكن أخرى، فيما أطلقت الشرطة خراطيم المياه ببلدة في وسط البلاد أثناء محاصرة حشد من الناس.وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الجمعة، إن على جميع الدول عدم الاعتراف بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد وعدم إضفاء الشرعية عليه، مضيفة أن من الضروري بذل كل الجهود لاستعادة الديمقراطيةوأضافت الصحيفة أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد دعت كافة الدول الأعضاء على استخدام أي قناة متاحة لإخبار الجيش بأن العنف ضد شعب ميانمار لن يتم التسامح معه، قائلة "معًا نظهر لشعب ميانمار أن العالم يراقب، نسمعهم ونقف معهم".كما دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون المجتمع الدولي لاحترام سيادة ميانمار وتجنب تصعيد التوترات، فيما أكدت روسيا أن الدول يجب ألا تتدخل في العملية الداخلية الحصرية في ميانمار.