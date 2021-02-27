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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%

السبت 27/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، لجان الامتحانات بكلية الطب، يرافقة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور وليد سامى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وخلال الجوله أشاد رئيس الجامعة، بانضباط الطلاب داخل اللجان وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائية، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أولويه قصوى.

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن نسبة نجاح الامتحانات الإلكترونية للاختبارات العملية التى عقدت اليوم (أون لاين ) لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة بنظام النقاط المعتمدة، بلغت 92% بإجمالي 3 آلاف و255 طالبا وطالبة.

أوضح الدكتور وليد سامى، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إجراء الامتحانات ل 65 طالبا من طلاب برنامج بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمده بالفصل الدراسي الاول و12 طالبا من طلاب الفصل الدراسي الخامس الامتحان الكترونى فى معمل الحاسب الألى بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمد جابر المنسق الأكاديمي للبرنامج وتنفيذ وحدة التعليم عن بعد تحت إشراف الدكتوره إيمان حسبى، ومنسق الفصل الدراسي الأول الدكتور محمد حسن.

وأضاف أنه تم عقد امتحانات الدور الثانى "اطفال" الفرقة الخامسة لعدد 72 طالبا (نظام قديم) بقاعة الاختبارات الكبرى.

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