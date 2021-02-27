وزير التموين يتفقد مطحن «عرابي» بالشرقية بعد تطويره

تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مطحن "عرابي" بعد عمليات تطويره، والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا التي تعد أكبر شركات الطحن على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية وزارة التموين لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.وتبلغ السعة التخزينية للمطحن نحو 10 آلاف طن قمح خام، كما زادت قدرات الطحن بعد التطوير لتصل إلى 400 طن يوميا.وأوضح المصيلحي، أن الشركة تملك 14 مطحنا تخدم 8 محافظات هي (الشرقية-الدقهلية-شمال سيناء-جنوب سيناء -الإسماعلية-السويس-بورسعيد-دمياط)، وتبلغ طاقة الطن 950 ألف طن سنويا.وأضاف، أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير مطحن دمياط لرفع طاقة الطحن لتبلغ300 طن يومي وجاري طرح كراسة الشروط متوقعا الانتهاء منه خلال العام الحالي بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إضافة صومعتين للمطحن بطاقة تخزينية تصل 10 آلاف طن.وأوضح أن الشركة انتهت منذ شهرين من إنشاء ورشة لتصنيع معدات المطاحن في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه.من جانب آخر أشار إلى أنه في إطار التعاون مع وزارة النقل لتفعيل نقل الأقماح جاري ربط صومعتي الإسماعيلية والمنصورة بالسكك الحديدية.