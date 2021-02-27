إصابة شخص ببتر بالذراعين والساقين بعد سقوطه من قطار فى بنى سويف

أصيب شخص، اليوم السبت، بعد أن سقط من قطار داخل محطة قطار بنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الشخص ويدعى "حسين.س.ح" 35 سنة ومقيم بالقاهرة مصاب ببتر بالذراعين والساقين بعد سقوطه من القطار وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.