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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: هموم المواطن المصري هي الشغل الشاغل لنواب البرلمان

السبت 27/فبراير/2021 - 01:49 م
النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن، إن الحزب بقياداته وهيئته البرلمانية الممثلة للشعب المصري في مجلسي النواب والشيوخ، يقف داعمًا ومساندًا للمواطن المصري في قضاياه اليومية وأزماته المعيشية.

وأوضح إدريس، في بيان له اليوم، أن نواب البرلمان تابعوا على مدار الأيام الماضية ردود الأفعال التي صاحبت تعديلات قانون الشهر العقاري والمتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية وقيدها، ومن هنا جاء قرار الحزب بضرورة طرح تعديلات على القانون بما يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، وبما يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات.

وشدد النائب على أن المواطن المصري وهمومه هي الركيزة الأساسية التي نستند عليها، ورفع المعاناة عنه وتخفيف حجم الأعباء الواقعة على عاتقه هي الشغل الشاغل لنواب البرلمان، وهو ما نضعه أمام نصب أعيننا، وفاءً بالقسم الدستوري الذي أقسمناه بأن نرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة.

وأكد إدريس أن مطالب نواب البرلمان بإجراء التعديلات المناسبة على القانون تأتي تماشيًا مع تكليفات القيادة السياسية، والتي تحرص دومًا بالتوجيه نحو التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم.

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